台灣高鐵公司的網站自7月起改版上線。高鐵公司表示，經檢視高鐵各種數位平台與智慧化服務介面及功能後規劃改版，搭配RWD響應式網頁設計技術等技術，讓旅客無論是使用手機、電腦或平板，該設計能直接調整網頁配置，並新增浮標式「熱門服務」快捷，讓旅客更迅速有效找到需要的服務功能。

高鐵企業網站改版主要有3項內容，第一、RWD（Responsive Web Design）響應式網頁設計，為網頁設計開發技術主要趨勢；第二、大量圖像及符號式流覽引導，並簡化頁面目標及階層；第三、增加右側固定浮標式「熱門服務」快捷使用。

網站改版設計考量部分，從旅客面向，高鐵表示，RWD響應式網頁設計，一站解決多種裝置顯示，不須切換不同版本（手機或網頁版），較符合現在超過60％以手機（或移動式裝置）瀏覽網頁之使用習慣，使用者可以依所使用裝置，獲得最佳視覺流覽體驗。

另外，大量圖像及符號式流覽引導，除了希望以台灣高鐵品牌核心「真實接觸」，溫暖呈現所串連的各方美好外，也讓使用者容易直覺理解，並更具點閱吸引力；簡化頁面目標及階層、右側固定浮標式「熱門服務」快捷使用，讓使用者能快速、流暢搜尋及使用。

至於公司面向，高鐵表示，RWD響應式網頁設計，提供管理者更有效率之維護方式，一站式維護，除可降低錯誤率（不須更新不同版本網站），並大幅提升內容更新或上線速度；網頁後台管理納入更細緻分工及覆核功能，強化平台各業務與服務之精準管理；透過以上後台維護與管理功能的優化，最終回饋及最佳化前台使用者體驗。

(中時 )