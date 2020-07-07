小路、阿甘主持民視網路節目《娛樂超skr》，本周邀請發行第六張專輯《癡情線》的陳怡婷，以及發行第四張專輯《希望的力量》曾瑋中親臨。第一次來到節目的陳怡婷，聊起詮釋這張專輯時，她各方面歷練都不一樣，覺得自己長大了，阿甘犀利提問：「妳之前《明日之星》比賽怎麼詮釋感情歌曲？」她率直妙回：「我都問爸媽當年怎麼被拋棄的。」機智反應引發笑聲。

曾瑋中繼之前上節目被整，這次雖帶著尷尬微笑，但卻以「很雀躍」作答，整個人練就金剛不壞之身，意外展現獨特幽默。兩人現場演唱專輯中的歌曲，歌聲優美感動所有人，主持人甚至認為兩位歌手的共鳴，就像是杜比環繞音響一樣。

曾瑋中、陳怡婷、小路、阿甘玩遊戲不怕醜。（民視提供）

阿甘、小路準備音部研究社之「超崩壞猜歌大賽」，迎接兩位實力派歌手，拿出牙醫專用的「嘴巴闊張器」要歌手們戴上並一人演唱，讓其他人搶答。陳怡婷果不甘只有跟曾瑋中兩人被整，邀請主持人也要一起戴上嘴巴闊張器，4個人戴上之後，不僅嘴型超誇張，牙齦外露還流口水，陳怡婷表情超醜出題「阿嬤的話」，大家卻聽成「阿嬤的奶」，現場逗趣十足。

(中時 )