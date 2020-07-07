潘越雲「經典.潘越雲2020巡迴演唱會」將於本周六(7/11)在台北國際會議中心登場，求好心切的她，與樂團老師不斷排練，除了演唱膾炙人口的歌曲，潘越雲更苦練佛朗明哥舞，希望精彩的歌舞演出，讓觀眾大飽耳福並且眼睛為之一亮。好友齊豫、南方二重唱等紛紛獻上祝福，預祝演唱會順利成功。

齊豫表示：「我唱情歌像是在說故事，阿潘唱情歌永遠像是情歌裡的主角，可以跟你枕邊細語，一起哭一起笑的感覺。」葉佳修之前看過齊豫、潘越雲的演唱會，非常喜歡兩人的表演，他說：「認識阿潘是在民歌餐廳演唱時，一路看著她從小女生變歌后，我相信她演唱會一定很精彩」。南方二重唱則是羨慕潘越雲很好命、拿到很多好歌，而且她有一副經典的嗓音把歌曲都唱的很好聽。

身為華語樂壇最具指標性女歌手，潘越雲合作過許多音樂大師，締造過無數經典歌曲，因此讓「經典」二字成為本次演唱會主軸，這次巡迴演唱會表演中，潘越雲用心規劃「向大師致敬」橋段，她為每首歌曲用心撰寫手稿，表達對於大師的思念。

潘越雲說：「7月11號經典潘越雲這場演唱會對我來說，非常的重要，因為從2004年至今，在台灣算是我的第三場個人演唱會，許多的經典歌曲一直沒有好好的很完整的在一個晚上呈現，讓大家來回憶，讓大家來欣賞。許多音樂創作人多年來為我寫了很多經典的歌，對我來說就是一種感恩，希望所有觀眾和好朋友都能夠來共襄盛舉。」

雖然目前台灣疫情稍緩，但主辦單位提醒入場觀眾，仍務必戴上口罩，並且配合提早至現場量測體溫填寫相關資料，採實名制入場，目前售票約7成，仍有零星票券提供販售，可至KKTIX或全家FAMIPORT購票，當天也將設置售票服務台。

潘越雲為演唱會積極準備。（海樂影業提供）

潘越雲本週六舉辦「經典．潘越雲2020巡迴演唱會」。（海樂影業提供）

齊豫錄製影片為潘越雲加油打氣。（海樂影業提供）

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