香港國安法第43條細則，賦權警方可要求外國、台灣政治組織與其代理人，提交在港活動、資產、等資料，我駐港機構首當其衝。陸委會警告，香港方面應依雙方協議保障駐港機構不受任何政治干擾，相關方面切勿無限上綱、輕舉妄動，破壞台港及兩岸關係。

陸委會今天回應「香港國安法」第43條實施細則，陸委會指出，該實施細則定義模糊、浮濫，對於長期在香港從事民間交流服務的台灣政黨、民間團體、駐港機構及人士極其不尊重、不友善。

陸委會說，除製造我在港國人恐慌，更扼殺台港正常交流互動，「形同是極權政體無限擴權的思想審查，我們不僅感到錯愕，也嚴正警告北京及港府不要逾越違反人權及侵害我在港團體及機構正當權益的界限」。

陸委會強調，我方已多次聲明，我們關心香港情勢，但從未介入；我駐港機構更是經過雙方換文同意，提供民間交流服務的機構，長年以來亦從未逾越分際。

陸委會表示，我政府也將進一步釐清該法範疇與諮詢法律意見，與各國保持合作，並採取一切可能的行動，保障我機構及國人在港應有權益與自由安全。

(旺報 )