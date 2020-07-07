立法院今舉行考試院正副院長及考試委員被提名人公聽會，國民黨立委質疑民進黨過去主張廢考監，現在考監委提名卻提好提滿，國民黨立委吳怡玎批評考試院不獨立也做不好本來該做的事情，讓社會覺得沒有獨立的必要。國民黨團總召林為洲建議，可以參考當初凍省的處理方式，由任務型考監委處理這是人事同意權。

立法院本周五將行使考試院人事同意權，今邀集專家學者與各黨團立委參與正副院長及考試委員被提名人公聽會。林為洲表示，目前各政黨都有提出修憲廢考監版本，國民黨預計本周四召開記者會提出廢考監版本，廢考監不在於只是把機關廢除，而是奏像均衡的憲政架構，廢考監兩院不代表原本烤監職權不見。

林為洲表示，這是考監委人事同意權，國民黨表達反對立場，如果執政黨認為現在是修憲時機，不需要斤斤計較，把考監委提名提好提滿，可以參考當出凍省處理方式，提名任務型考委監委負責。

吳怡玎說，民進黨指證第2任期，從過去到現在喊要廢考監，卻以政治分贓為前提提滿考監，被提名委員雖然各自有專驗，但考試院負責的最大量是警消人員，卻考委被提名人卻沒有警消背景，，既不獨立也不做好本來該做的事情，會讓社會覺得有沒有獨立的必要。

民眾黨團總召賴香伶說，這次考監委被提名人可能是末代考委，要替考制提出相關修法等，相信內心非常猶豫，基於這樣前提，不需要讓考監委提名人承擔末代考監委責任，因此，民眾黨團主張退回考監人事權。

時代力量立委王婉諭重申，時力主張廢考監兩院，但在廢除考監兩院前，被提名人仍有許多改革任務，先前已經先發問券給被提名人，但至今問券都沒回收，期待能盡早回收問券，做為討論行使同意權的基準。

(中時 )