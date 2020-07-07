前駐索羅門大使于德勝協助台中市偏鄉教學計畫。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

為協助偏鄉學童學習英語，台中副市長令狐榮達曾邀請退休大使夏立言前往梨山中、小學上課，並分享國外經驗及國際禮儀，深受同學喜愛。課後學生反應熱烈，令狐榮達二度邀約夏立言台中市政府座談，席間也邀請董國猷、于德勝大使一同分享到偏鄉教課經驗。

夏立言曾任陸委會主委、國防部軍政副部長、駐印尼代表及外交部政務次長等，現任社團法人對外關係協會會長。夏立言日前遠赴梨山國中小上課，學生們表示，夏會長的上課內容和以前老師教的不同，不但看到世界各國的特色，學習及尊重不同族群文化，更了解英語重要性。

董國猷大使表示，他曾派駐美國、日內瓦、希臘、比利時等，先前設計的課程以歐洲和台灣文化差異為主，內容有趣引起同學們踴躍發問，與學生互動時也引導學生學習國際禮儀，讓學生學習尊重與包容。

此外，曾派駐英、美、愛爾蘭、挪威、索羅門等地的于德勝大使則說，他先前授課運用照片和學生交流，鼓勵同學用英文回答，即使是單字應答也無妨，就是要讓學生開口說英語，期許學生們在國際化時代，用語言無縫接軌世界，拓展學習視野。

會後董大使、于大使不約而同表示，希望能將這類教學延續，讓更多現任、卸任駐外大使與偏遠地區學童互動，幫助及拓展學生的國際教育。

教育局強調，為了提升全市英語教學，今年增聘10位外師，透過舉行英語國際生活營、雙語營隊、英語希望傳愛專車等活動，讓外語教學資源能擴展到更多學校，盼以有趣、多元的教學方式，幫助學生學習英語，培養國際禮儀，成為有國際競爭力的全球化人才。

(中時 )