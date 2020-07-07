金管會與財政部跨部會合作，7月起將查詢金融遺產一站式服務擴大至全國實施。對此，集保結算所率先試辦電子專線接收查詢，除達資訊不落地的直通式服務外，並可立即在次一營業日產製查詢結果回覆給申請人，效率更高，未來將提供試辦結果給其他單位參考。

過去民眾若要查詢過世親人金融遺產，需根據不同金融遺產類別，分別向不同機構申辦查詢。為提高資訊取得方便性及查詢效率，金管會先前請金融總會邀集6大受理查詢機構研商，自去年12月起與財政部台北國稅局合作，推動試辦民眾查詢金融遺產的一站式服務。

金管會及財政部去年底先行開放民眾至台北國稅局，申請設籍於台北市的過世親屬財產清冊時，可同時申請查詢其金融遺產。推出試辦期間執行情形良好，經就各界建議檢討修正相關作業後，自今年7月1日起擴大至全國實施。

集保總經理朱漢強表示，此項業務由金融總會及集保共同規畫，在試辦期間不斷滾動式檢討，半年多來頗獲民眾好評、超過3900人利用此查詢管道。7月起正式推動至全國實施，民眾可跨區就近向各地區國稅局或所屬分局、稽徵所辦理，大幅提升查詢效率及便利。

金管會指出，民眾僅需填具1份申請書，並視需求勾選相關查詢機構，各地區國稅局將轉送申請資料給勾選的受理查詢機構，再由各受理查詢機構或其會員金融機構，原則於10個工作天內，將查詢結果直接回覆予申請人。

朱漢強表示，集保因業務需要，2017年便與財政部財政資訊中心建置電子專線傳輸。為配合查詢金融遺產一站式服務擴大，並因應電子化與自動化數位潮流，集保同步自7月起試辦透過該介接電子專線，接收五區國稅局的查詢檔資料。

朱漢強指出，透過電子專線接收查詢，除可達成資訊不落地的直通式服務，且申請當日即可將資料匯入系統自動調閱，並在次一營業日產製查詢結果、回覆給申請人，效率更高，未來將提供試辦結果予其他單位參考。

此外，為便利民眾申報遺產稅，集保更進一步整併及優化相關報表，新增有價證券收盤價及換算後價額等資訊，產製申報遺產稅專用報表，不僅使民眾更易於閱讀，且不須再逐一查詢換算，可有效節省申報遺產稅所需花費人力及時間。

(時報資訊)