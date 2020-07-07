網友將影片貼上臉書，引爆眾怒。目前影片已下架。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

網友將影片貼上臉書，引爆眾怒。目前影片已下架。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

事故發生當下，綁馬尾的羅姓男子下車等候警方前來處理，但附近居民看不下去直接站在地下道陸橋邊破口大罵、圍剿車主。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

事故發生當下，綁馬尾的羅姓男子下車等候警方前來處理，但附近居民看不下去直接站在地下道陸橋邊破口大罵、圍剿車主。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

是有這麼氣？彰化市車聲鼎沸的曉陽路地下道，6日晚間發生離譜車禍事故，1名中年男子竟因為不滿國中少年騎單車擦撞到他的紅色賓士車，氣到一路追人追入機車道，還不慎追撞、少年人車倒地，導致機車道封閉，警方仍在釐清雙方肇事責任，因影片遭網友貼上臉書社團「彰化人大小事」，雖已下架，仍引爆眾怒！

不爽被擦撞，一名馬尾賓士大叔竟駛入機車道追撞單車少年。(謝瓊雲翻攝)

根據警方調查，14歲的施姓國中少年，6日晚間9時許，騎腳踏車行經彰化市中正路時，不慎擦撞到羅姓男子的紅色賓士車，導致賓士車左後照鏡毀損，但少年疑似緊張害怕，竟直接從中正路直接左轉入曉陽地下道機車道。

由於羅男不滿少年擦撞事故未停下來查看，也開著車一路追上前去，就這麼跟著駛入狹窄的機車道，不慎從後方追撞施姓少年，少年當場人車倒地，破皮擦傷，後方機車全被堵住無法通行。

影片中還可見長髮綁馬尾的男車主與一名女乘客下車後，旁邊路人、附近居民全圍上來關心，不停有人大罵「這麼大一輛汽車，怎麼可以開進機車道？」、「他只是一個孩子擦撞到後照鏡罷了，有必要這樣子（撞人）嗎？」

由於群眾怒氣未消不停爆粗口，到場處理警方還得不斷安撫、勸離民眾，由他們接手處理事故。而影片被貼上網後，也迅速引爆網友怒氣、紛紛留言圍剿，事後經當事人要求，網友已將影片下架刪除，卻仍無法平息眾怒。

警方強調，曉陽地下道車道若發生淹水時，汽車就可以改走兩旁的機車道，因此交通單位權衡下並未在此設置汽車禁行機車道，兩側車道並非機車專用道，僅為機車優先道；而賓士車是因碰撞事故，也非故意停下來占用機車優先道，沒有違規，不需裁罰。

羅男向警方強調並非蓄意撞擊國中生，是因上坡，少年速度減慢，才會因此不慎撞上；由於少年被追撞後鎖骨骨折，昨至彰化基督教醫院治療後，不需開刀，但仍需觀察才能出院。警方指，少年家長與賓士車主雙方皆很低調，有誠意達成和解，少年家長暫不會提告，全案警方也會再進一步調查釐清。

(中時 )