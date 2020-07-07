中美摩擦加劇，外界正觀望中美關係以及首階段貿易協議履約情形之際，傳中美兩國將在8月中旬通電話，評估貿易協議的執行狀況。

華爾街日報引述知情人士說法，以美國貿易代表萊海澤為首的美方代表團，將在8月中旬與以中國國務院副總理劉鶴為首的中方代表團通電話，評估貿易協議執行進度，當前中國在履約首階段協議進度表現落後，美國商界領袖也擔心兩國之間不斷加深的敵意可能會進一步破壞商業關係

根據首階段貿易協議，中國承諾兩年內將對美國農產品以及工業製成品、能源和服務的採購規模擴大2000億美元。

(工商 )