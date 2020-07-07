美陸8月通電再談貿易協議 13:112020/07/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美摩擦加劇，外界正觀望中美關係以及首階段貿易協議履約情形之際，傳中美兩國將在8月中旬通電話，評估貿易協議的執行狀況。 華爾街日報引述知情人士說法，以美國貿易代表萊海澤為首的美方代表團，將在8月中旬與以中國國務院副總理劉鶴為首的中方代表團通電話，評估貿易協議執行進度，當前中國在履約首階段協議進度表現落後，美國商界領袖也擔心兩國之間不斷加深的敵意可能會進一步破壞商業關係 根據首階段貿易協議，中國承諾兩年內將對美國農產品以及工業製成品、能源和服務的採購規模擴大2000億美元。 (工商 ) #貿易協議 #首階段 #履約 #通電話 #評估 也許您會感興趣 財經熱門新聞 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 即時 4千億鐵娘子1》納智捷敗部復活 將推全新電動車 - 財經 獨家》苦日子終結！華航減班減薪 提前7月中結束 - 即時 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 逆境為員工打氣！王文淵：台塑集團加薪1％ 慰勉金3300元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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