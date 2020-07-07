史上首見 聯發科市值一度衝破1兆元大關 13:112020/07/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯發科（2454）今（7）日股價首度站上600元整數關卡，盤中最高價來到632元，市值一度衝上1兆元大關，最高來到1兆42億元，也是歷史首見。 聯發科近來喜事頻傳，6日除息10.5元多，快速完成填息，今日再傳出華為全面導入聯發科晶片，股價開平高後一路攻高，最高登峰632元，市值首度攻上1兆元，不過，由於近來股價漲幅已大，近3個月來漲幅超過8成，逢高獲利了結賣壓出籠，股價隨後壓回至約622元附近上漲5.6％。 (工商 ) #聯發科 #股價 #歷史 #首見 #衝上 也許您會感興趣 財經熱門新聞 4千億鐵娘子1》納智捷敗部復活 將推全新電動車 - 財經 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 即時 大蕭條下跌恐重現？經濟學家：美股明年恐崩40％ - 財經 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 獨家》苦日子終結！華航減班減薪 提前7月中結束 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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