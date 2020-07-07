聯發科（2454）今（7）日股價首度站上600元整數關卡，盤中最高價來到632元，市值一度衝上1兆元大關，最高來到1兆42億元，也是歷史首見。

聯發科近來喜事頻傳，6日除息10.5元多，快速完成填息，今日再傳出華為全面導入聯發科晶片，股價開平高後一路攻高，最高登峰632元，市值首度攻上1兆元，不過，由於近來股價漲幅已大，近3個月來漲幅超過8成，逢高獲利了結賣壓出籠，股價隨後壓回至約622元附近上漲5.6％。

(工商 )