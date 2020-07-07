海軍陸戰隊操舟翻覆，造成2死意外，前陸戰隊副參謀長劉泰煌上校從新聞畫面推斷，較嚴重的3人可能坐在翻覆的那一側，遭突擊艇覆蓋、裝備重砸，導致瞬間嗆水失去意識，而因操演小艇航道淨空，救難人員抵達現場也需要時間。

服役28年的劉泰煌，在政論節目《新台灣加油》中表示，曾在兩棲訓練中心當兩年主任教官，對兩棲訓練相當熟悉，對於意外發生感到相當難過，認為是不可逆的天候因素造成，強調操舟訓練不是作秀，必須經過游泳訓練、合格簽證，陸上操舟基本訓練，在海灘經過兩到三次的演練後，才會請司令來看最後一次預演，預演完就正式操演了。

劉泰煌指出，因已完成合格簽證，海軍氣象台也報告氣象沒有問題，海中爆破大隊也表示水面跟水下的水文都沒有問題，也符合激浪不可超過4尺條件，且小艇航道兩邊都有救難人員，人為因素幾乎可以排除，不過桃子園海灘容易形成沙壩，潛水都會被海流流走，何況湧浪大，應是湧浪突然增起天候異常，造成膠舟翻覆才會發生意外。

劉泰煌表示，突擊膠舟是平底的，耐波性本來就不強，如果突然有湧浪湧起，可能就會向兩側翻覆，推測小艇應是向右側翻覆，4個人坐在左側被拋出，另外3個人應是坐在翻覆的那一側，膠舟翻覆後蓋上去，艇上還有81炮及其他裝備，可能瞬間被裝備砸到，加上被膠舟蓋到後瞬間嗆水失去意識。至於有人員漂到外海，被發現時已無生命跡象，對此劉泰煌說，因為穿救生衣無法著地，自然就順著海流漂到外海。

是否因裝備厚重或來不及救援，延誤搶救時間？劉泰煌進一步解釋，兩棲作戰有分五個周波：表定周波、待命周波、非表定單位、登陸補給品、浮游堆積棧，所以小艇航道一定要淨空，讓表定周波可以上來，因此救難人員一定是在小艇航道兩側待命救援，但救難人員要進到事故現場也需要時間，且人員被突擊膠舟蓋住，第一時間要馬上找到人也有困難性。

(中時電子報)