目前進入火災高發季節的夏季，其中室外空地遺留火種(菸蒂等)占回收場所起火原因47.6％，環保署自去年6月起針對列管2357家回收處理業進行環保及消防聯合訪視，回收場火警事件通報已從去年上半年的19件降為下半年的8件，2020年上半年為9件，均有下降趨勢。

環保署資源回收管理基金管理會官員表示，依環保署與消防署分析資源回收場火警起火原因，以室外空地遺留火種(包括微小火源、菸蒂等)占47.6％、電氣因素占21.4％，兩者約占所有火警案件起火原因約7成，由於臺灣已進入夏季高溫炎熱的氣候型態，環保署特別呼籲資源回收業者對可能引起火警的微小火源應做好確實管理。

金管會官員指出，避免回收場所火災措施，如收受資源回收物時應確實檢查不夾雜易燃物、員工不隨意丟棄菸蒂、有施工焊接時應注意範圍內不可有可燃物等，另針對電氣類火源管理應確實，包括老舊電路管線應予汰換、電器產品不使用時應拔除電源、回收電器產品勿自行維修使用、使用延長線時應注意延長線之額定電流容量等。

環保署與消防署今年持續要求地方環保局聯合消防局執行環保及消防聯合輔訪，統計至2020年6月30日已完成324家業者訪視，一旦發現未符合環保或消防法規的業者，即要求限期改善；同時也要求環保單位辦理回收處理業消防安全講習及演練，加強宣導業者防災觀念、消防規定與預防措施，並透過實務演練提升回收處理業者的防災與救災能力。

目前新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市、花蓮縣、澎湖縣等7個縣市已完成辦理講習及演練，其他縣市亦將陸續辦理。

(中時 )