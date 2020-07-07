關於自身傳統遭誤解，可謂孰可忍孰不可忍！一名美國媽媽米雪兒在社群媒體抖音上教網友如何沖泡英式奶茶，但竟然是用微波爐加熱水，加糖與牛奶的順序也不對，令英國網民為之大怒，稱為「戰爭行為」，連英國駐美大使皮爾斯也看不下去，請了英國海空陸三軍示範在野外、船艦與軍機上的正確泡茶方法。

I see there’s huge interest in how to make a British cup of tea. ☕️



So I’ve called in my military advisers to get this in the record. pic.twitter.com/Xc22BicwS6 — Karen Pierce (@KarenPierceUK) June 22, 2020

Ok since everyone wanted me to make British Tea- here you go 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/c9ziZUUcXG — jchelle36 (@jchelle36) June 8, 2020

據英國《獨立報》報導，米雪兒首先在5月時上傳一部關於如何泡製熱茶的影片，她將即溶茶、橘子風味果汁粉、檸檬粉、糖、肉桂與丁子香等調味料混搭後，放入用微波爐加熱過的水；隨後又應網友要求，在6月上傳如何泡英式茶的影片，先將水以微波爐加熱一分鐘，加入牛奶、再放入茶包，最後再加上糖，最後輕輕攪拌，就成了一杯英式奶茶。

不過，許多英國網友認為這根本不是英式奶茶，怒嗆「這是戰爭行為」、「新冠病毒跟這比只能排第二」、「這是對人類茶品的犯罪行為」，而在全英網民請求下，連皮爾斯（Karen Pierce）在推特上表示，「英美關係就是是由茶來定義的」，特別邀請英國三軍中的顧問拍片說明如何正確泡一杯英式茶。

其中一名英國陸軍在影片中說明，泡英式茶不需要微波爐，「在野外你只需要生火、茶葉包、糖；你可以使用牛奶，但這次我們用奶粉也行」。海軍顧問在廚房內示範，首先放入茶包，如果喜愛加糖可以放一些，「別使用微波爐，只要用水壺裡燒好的熱水，拿起茶包後再加入牛奶」，這就是一杯好的英式茶。空軍顧文則在飛行中的駕駛艙內示範，在高空中泡茶特別複雜，特別是要在不同的溫度下燒水，不過只要克服逆境，還是可以享受飲用英式茶的那一刻。

不過，美國國防部也「不甘示弱」，特別發出新聞稿對英國同袍傳授泡茶表示讚賞，但「這不是很有必要」，因為美軍通常不喝茶而是喝咖啡，還搞笑地說，美軍隨時都有咖啡喝，只要抓個紙杯，倒入咖啡，並按自己喜歡的方式調味。

(中時電子報)