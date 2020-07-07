國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁日前在議會質詢時，向在場官員嗆聲表示，「8月15日以後是我當市長」。對此，資深媒體人陳輝文搖頭苦笑，如果真的會贏，就辭市議員啊！

李眉蓁6日總質詢面對代理市長楊明州，自信滿滿表示「你也有可能交接給我」，當場將總質詢轉為「預習交接施政報告」；李在場提出多項政策，質問市府財政能否支應？聽到相關局處說有困難，她才揭曉，這都是「其邁叔叔」2018年提的政策。

此外，李眉蓁播放先前其他議員質詢勞工局的畫面，代理局長給藍營議員一套數據，卻跟民進黨議員說「數據我會後再整理給你」，顯然有差別待遇，李眉蓁怒嗆「8月15日以後，不是民進黨當市長，是我李眉蓁當市長，請你搞清楚狀況」。

對此，陳揮文昨在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》大笑直言，如果李眉蓁認為自己8月15日能當市長，「那就辭市議員啊！妳覺得妳會當選，那市議員就辭掉啊！市議員辭掉是不用補選的」。陳揮文接著苦笑搖頭表示，「妳不會贏啦！講說什麼815後當市長？唉..」，似乎不是很認同李眉蓁的發言。

(中時電子報)