受惠於航空貨運支撐營運，華航(2610)5月1日起的減班減薪專案，在華航企業工會與董事長會面後，公司宣布7月1日起暫停國內員工減薪專案，7月16日起恢復正常上班。

今年疫情波及到旅遊業及航空業，華航客運掉到谷底，公司決定進行開源節流，除了開放申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休外，並從5月1日起國內員工減薪減班，一級（含）以上正副主管減全薪25％，二、三級正副主管減全薪20％，一般員工減全薪15％，每周規劃一日減班休息。

不過，華航擁有18架貨機，貨運支撐起了這波營運，且貨運價格大幅上揚，讓華航有了喘息空間，同時，實施減班休息後，華航也獲得政府紓困。華航企業工會6月開始向公司高層反映，減薪對基層員工生活影響甚鉅，希望公司多多體諒員工。

今天在工會代表與董事長會面後，同意7月停止減班休息計畫，而貨運相關業務員工，也承諾發放貨運獎金。

(時報資訊)