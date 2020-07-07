金屬機殼廠華孚(6235)6月營收為1.33億元，較上月增加10.2%，年增率62.2%。華孚5月出售桃園廠區，推升單月獲利達6.15億元，EPS為3.64元，使第二季轉虧為盈。華孚今早盤開高後，股價盤中鎖住漲停。除了資產活化題材外，華孚被點名為特斯拉(Tesla)概念股，也吸引短多進場。

華孚今(7)日股價盤中亮燈漲停，來到15.15元價位，創波段新高價，成交量放大到近7000張。

華孚108年度合併研究發展費用為9718.7萬元，約估合併營收的4%。為提升研究發展內容並提高研究水準，華孚與中國安徽工業大學共同簽屬戰略合作協議，同時推行材料科學與工程學院產學合作、國際教育學院合作、計算機科學與技術學院合作。未來開發新輕金屬材料，提升鎂鋁合金流動性、散熱性、表面緻密性，提出多種解決方案以及開發高抗氣化性表面處理，以提高產品應用環境、裝飾性外觀表面處裡，來減少塗裝等對環境影響製程，提高綠色環保工業需求。

目前華孚客戶以歐美高階品牌為主，新冠疫情之初雖亦受影響，但長期而言，自動駕駛與新能源車的需求仍然強勁，其自動駕駛所需的控制系統、伺服器馬達、主動與被動感應系統、運算系統、車載顯示器及其控制元件，均需求鎂鋁合金的解方。

(時報資訊)