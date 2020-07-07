無預警防搶演練鎮警運用科技攔捕奏效。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

無預警防搶演練鎮警運用科技攔捕奏效。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區農會7日上午警鈴大作，2名矇面持槍歹徒衝入農會行搶，歹徒在得手新台幣10萬元後，立即駕車逃逸，警方獲報後，除立即通報線上警網實施攔截圍捕外，並利用科技辨識系統鎖定歹徒車輛，迅速圍捕到案。

民眾目睹整個過程嚇傻，最後才知道是警方在演練。平鎮警分局分局長李建民表示，科技日新月異，歹徒犯案手法推陳出新，科技辦案顯得格外重要，為讓員警熟悉警政署所研發的各項新型執法系統，結合平鎮區農會執行防搶演練，除測試新式系統外，更測試巡邏警網的迅速反應。

演練採取無預警方式執行，且全程保密，巡邏警網第一時間都不知道這是模擬的行搶狀況，在接獲勤務指揮中心通報後，立即針對歹徒車輛採取攔截圍捕，同時也透過科技辨識系統，鎖定歹徒車輛，並即時以無線電通報車輛逃逸位置，最終警網順利在龍南路攔捕歹徒車輛，從案發通報到圍捕成功，只花了短短不到10分鐘的時間，成效良好。

參與圍捕的警專實習生也表示，突然接獲緊急攔截圍捕命令，立即依照勤務指揮中心指示，跟著學長前往歹徒逃逸路線實施攔截圍捕，最終順利攔下車輛，在開啟車門的瞬間發現歹徒居然是「分局長」時，這才恍然大悟原來這是演習，除鬆了一口氣外，也親眼見識學長、姊對於突發的狀況，做出迅速的反應感到欽佩。

(中時 )