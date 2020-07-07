鑼聲持續幾分鐘，鑾轎仍不動，於是鑾轎再度放下，執事人員宣布下午3點起駕。（翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖展開9天8夜徒步到北港朝天宮進香，今（7日）早上再度選擇經西螺大橋進入雲林縣境，在西螺廣福宮、西螺果菜市場休息半小時後，信徒原以為要直奔北港，轎夫抬起鑾轎時卻一動也不動，執事人員改宣布休息到下午3點半，信徒網路留言稱讚「很棒的神明，有能力又有同理心」。

白沙屯媽祖每年進香的路徑不固定，往年大多循海線鄉鎮進入北港鎮，去年在暌違4年後再度從西螺大橋進入雲林縣境，今年還是選擇走西螺大橋，讓西螺鎮信徒感到幸運，擺設香案隆重迎接。

媽祖鑾轎在今早7點40分通過西螺大橋，8點半抵達西螺老大媽廣福宮駐駕休息，起轎後途經一家幼兒園，小朋友見到媽祖到來，齊喊「媽祖婆我愛你」。

鑾轎隨後經過西螺果菜市場，大批信徒在市場周邊等候，鑾轎果真進入車水馬龍的市場內，停駕在辦公室的一樓玄關，原定半小時後起駕，不過當鑼敲響時，轎夫抬起鑾轎卻沒有跨步的動力，鑼聲持續幾分鐘，鑾轎仍不動，於是鑾轎再度放下，執事人員宣布下午3點起駕。

午休3小時消息傳出，信徒紛紛在白沙屯媽祖網路電視台留言「想說不是休息30分鐘要出發，沒想到還是繼續休息」、「很棒的神明，有能力又有同理心」、「這次繞境晚了，這時最熱，媽祖很清楚要適時休息」、「從未有過～神蹟～」。

信徒表示，原本就說要休息30分鐘，但時間到了，要起駕的卻沒走，改休息至下午3點才起駕；可能大家昨天都沒休息好，今天體力心有餘而力不足，撥一點時間給大家休息一下。

白沙屯媽祖5日凌晨2點15分出發，今天是第三天，預計明（8日）11點走到北港北辰派出所，抵達朝天宮後，於9日早上5點15分進火。

(中時 )