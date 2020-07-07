行政院長蘇貞昌表示將在2年內先改進中小學的電力系統，再全面加裝冷氣，全國教師工會總聯合會肯定行政團隊能夠快速、具體的回應全民對學校裝設冷氣的呼聲，也期盼這項政策能夠具體實踐，以維護學生學習權益。

全教總在兩年前就開始主張應將冷氣納入學校的基本設備，並於總統大選時向各總統候選人提出中小學裝設冷氣問題，也得到蔡英文總統的肯定答覆。

但政府改善冷氣設備的經費、時程遲遲未說明，全教總於6月23日中午到行政院門口陳情，要求蘇院長立刻具體說明冷氣改善方案。而後，行政院釋出5年內改善的說帖，全教總理事長侯俊良表示5年太慢，最遲應於3年內全面裝設。如今蘇貞昌表示在2年內全面改善電力系統，再全面裝設冷氣。

全教總進一步提醒行政院和教育部，雖然多數高中教室已有安裝冷氣，但仍有少部分的高中教室沒有裝設，這部分應一併納入。同時，在改善電力的時候應考量學校未來的需求，除了冷氣外，大量的的使用電腦和網通設備也是未來的學習趨勢，因此電力需求規劃應加以納入，並同時改善網路設備，才能畢其功於一役。

(中時 )