蘇揆冷氣政策民眾有感(蘇揆臉書擷圖)

行政院長蘇貞昌回應民間訴求，宣布後年起全台國中小學加裝冷氣，這篇「有感貼文」1小時吸引破萬網友按讚，比起蘇揆平常貼文高出許多回應，其中讚聲大過於罵聲，但也有網友提醒注意電力及收費問題，一定要做好配套。

炎炎夏日，蘇揆在前往台南視察老舊校舍改善情形後，宣布加裝冷氣政策。臉書短短1小時，已有1.5萬人「純按讚」，民眾不分藍綠都有掌聲。

有網友留言說，太好了，吹不吹再說，但有需要至少不會全班中暑，空調系統是要保護身體，不是什麼過太爽，一堆說過太爽的，現在都在各處吹冷氣吹到穿外套，去受教育不是去當兵，謝謝小英總統和蘇院長關心孩子們的狀況！也有網友實測頂樓教室溫度，已達35.8度。

不過，也有網友說，蘇揆可能不知道，很多學校就算裝了冷氣，學校也不給開，因為學校要省電費。希望蘇揆注意到這小細節，不然國家一番美意，孩子卻享受不到。另有網友說，開冷氣學費會增加；這麼多冷氣，夏季用電量能否負荷？

(中時 )