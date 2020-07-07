高雄市長補選藍綠交鋒不斷，民進黨補選參選人陳其邁對於國民黨補選參選人李眉蓁在總質詢時自信喊說，「8月15日後是她當市長」，認為李對選舉有信心為何不辭職參選？李眉蓁7日拜票行程時反酸：「我一直都在高雄，我也沒有像民進黨，落選了還有大官做。」

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁6日在高市議會以高雄市議員身分進行總質詢，她一開場就有自信的說：「這次可能是我最後一次總質詢，未來可能會坐在楊代理局長的位置」，更在質詢勞工局長時嗆說：「我看你應該是搞錯方向，8月15日後不是民進黨做市長，是我李眉蓁當市長。」

民進黨參選人陳其邁對李眉蓁說出此話，認為李若是這麼有信心，為什麼不辭職參選？對此，李眉蓁7日回應此事，則反酸說：「2020民進黨立委選舉時有8位立委帶職參選，難道陳其邁沒有告訴他們嗎？我本來就是高雄市議員，現在還在開會期間，我本來就是盡我的責任，而且我一直都在高雄，我也沒有像民進黨，落選了還有大官做。」

(中時 )