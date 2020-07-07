四健會是農村青少年最大組織，台中市農會將在8月5日舉辦為三天二夜的「快樂Fun暑假」走跳農村夏令營，活動結合農場生態介紹、農業體驗、農業操作、戶外野炊、營隊闖關競賽、農業鑑別競賽等，提供120名青少年會員暑假戶外休閒體驗，從中引發留農興趣，即日起開放國小三年級以上至國中學生報名。
走跳農村夏令營為台中市四健會員的年度大型交流活動，匯集22個地區農會共計120名四健會員、督導指導員及義務指導員們齊聚一堂交流。8月5至7日將在石岡區、東勢區及新社區舉辦為期3天的營隊活動，讓學員體驗農業、推廣農業，並凝聚四健核心價值及團結力量
「快樂Fun暑假」走跳農村夏令營結合農場生態介紹、農業體驗、農業操作、戶外野炊、營隊闖關競賽、農業鑑別競賽等，讓青少年挑戰自我並培養團隊互助，從中引發其留農興趣，也提供暑假戶外休閒農業體驗的機會。
「四健會成員是農業種子軍，未來農業傳承者！」台中市農會總幹事林育葦表示，青少年是國家未來主人翁，而四健會是農村青少年最大組織，過去培育無數優秀的農業青年，對於提升農事技能及推動食農教育皆有相當貢獻。
台中市農會總幹事林育葦指出，走跳農村夏令營藉以強健身心手腦的趣味遊戲，讓會員相互交流切磋及觀摩，增進農業常識，進而親近農業、喜愛農業，並培育青少年成為農業未來的後繼者，為「農村再生」注入新活力。
(中時 )
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