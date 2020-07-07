印度上周大刀闊斧禁止59個中國App在當地營運，如今美國傳有意跟進，美國國務卿蓬佩奧在美東時間6日晚表示，美國確實在研議包括抖音海外版TikTok等中國社交媒體App。

福斯新聞網報導，蓬佩奧指出，自己不想比總統川普早透露該消息，但政府確實在研究此事。

印度此前禁止字節跳動的TikTok、騰訊的微信等App在當地使用，大規模影響中國企業在海外的經營計劃，外界也認為字節跳動等企業或因此事損失數十億美元，倘若美國跟進給予重擊，將對這些有意出海經營的企業造成更大規模的打擊。

(工商 )