大陸A股7日午後擴大早盤漲幅，滬市漲2％，深市漲破3％，而股王貴州茅台股價也衝破人民幣1,700元，再創歷史新高，今年來累計漲幅逾45％。

貴州茅台7日走勢不斷上揚，截至發稿，漲8.56％報1,737元，股價再創歷史新高。

大盤方面，上證指數午後漲逾2%衝破3,400點關卡，成交5,461億元。深證成指午後漲幅報3.50％13,392點，成交6,402億元。創業板指漲幅也擴大逼近4%。

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(工商 )