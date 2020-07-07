新經濟當道，大陸國家統計局7日公布數據，2019年大陸「三新」（新產業、新業態、新商業模式）經濟增加值為人民幣（下同）16.1927兆元，相當於GDP比重的16.3％，比上年提高0.2個百分點。

國家統計局網站披露，三新經濟增加值按現價計算的增速為9.3％，比同期GDP現價增速高1.5個百分點。三新中，第一級產業增加值為6,685億元占GDP比重0.7％，第二級產業增加值70,443億元相當GDP比重7.1％，第三級產業增加值84,799億元相當GDP比重8.6％。

雖然三新第三級產業比重最大，但以現價增速來看，第一、第二、第三級產業增速分別為7.3％、12.8％、6.8％，可看出三新在第二級產業的發展越來越龐大。

按國家統計局說法，三新」經濟是以新產業、新業態、新商業模式為核心內容的經濟活動的集合。新產業指應用新科技成果、新興技術而形成一定規模的新型經濟活動。新業態指順應多元化、多樣化、個性化的產品或服務需求，依託技術創新和應用，從現有產業和領域中衍生疊加出的新環節、新鏈條、新活動形態。新商業模式指為實現用戶價值和企業持續盈利目標，對企業經營的各種內外要素進行整合和重組，形成高效並具有獨特競爭力的商業運行模式。

(工商 )