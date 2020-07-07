香格里拉台北遠東國際大飯店於7月10日起至7月16日限時一週推出『夏季線上旅展』優惠，台北、台南雙城雙飯店住宿券號稱祭出史上超優惠14折起，雅仕套房平均每晚僅需4,888元、尊榮客房平均每晚只要2,999元。

香格里拉遠東國際飯店表示，比過往旅展更加奢華享受的推薦好康是「香」約南北樂遊–台北、台南雙城雅仕套房聯合住宿券套票，旅客可任選香格里拉台北或台南遠東國際大飯店雙人住宿，每晚超低優惠只要4,888元（原價最高61,677元，約原價16折，平均每晚每人只要2,444元），限量只有168組，每人限購2組。

「香」約南北樂遊-台北、台南雙城雅仕套房聯合住宿券套票內容包括：入住72平方公尺的超寬敞空間，再享豪華閣行政樓層的貴賓禮遇，包含在貴賓廊享用豐盛早餐、全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點，還可自在使用飯店戶外景觀泳池等休閒娛樂設施。

美食饕客們非買不可的激安商品標榜是香格里拉台北遠東的「上海醉月樓《雙人平日週一至週五龍蝦套餐》」(2,980元/張，原價5,960元，享5折優惠)，包含巴西蘑菇土雞湯、醬爆鮮龍蝦、蒜蓉蒸扇貝及蟹粉小籠包等經典美味讓您吃好吃飽超滿足；肉食主義者不能錯過的是「香宮《四人平假日烤鴨龍蝦餐》」 (4,365元，原價6,125元，現享71折優惠)。

(工商 )