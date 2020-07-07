在國泰銀行的安排下，今天上午進行了騎士小前鋒蘭斯的專訪，蘭斯面對所有提問知無不言，充分展現出鄰家大哥哥的好脾氣，蘭斯在被問及對於本季最終哪隊會拿到冠軍時，蘭斯沒有支持曾效力過的湖人，反而認為同樣位於洛城的快艇會奪得總冠軍。

以下是蘭斯專訪過程：你最近好嗎？你現在在哪呢？「我在克里夫蘭，我剛在健身，我很榮幸可以在家鄉的球隊打球，我爸以前也是在這個球隊待過，這是一個最好的安排。」

你怎麼保持運動？「我們團隊會一起用zoom做訓練，綜合體能訓練（舉重），訓練運球，會一起做瑜伽，一個禮拜做四次。」

一個運動大概做多久？「瑜珈大概30分鐘，訓練球感跟舉重都是各一個小時，這訓練量蠻大的，因為打籃球是我們的本業，這是我們該做的事。」

我們粉絲在隔離期間都變得很胖，你有沒有推薦什麼運動？「這麼多裡面我最喜歡的事情是lunges，可以訓練大腿肌跟後腿的肌肉，還有背部的肌肉跟腹肌，我會在我家的車庫一直來做這個動作。」

你這樣會持續做多久？會做到你累為止嗎？「我家裡有一個蠻長的車道，我會一趟沒負重，回來一趟有重量（加20磅）。」

你會參加灌籃大賽嗎？「我也許會參加，上次我覺得我應該贏，所以我才要再參加一次，因為我覺得我要贏。」

回朔到2018年，你有一個灌籃是向你爸致敬，你怎麼會做這件事情？「我爸贏了第一屆的灌籃大賽，我從小到大都看我爸的灌籃影片，如果有一天能進NBA灌籃大賽的話，我就想說要做他這個最有名的'rock-the-cradle姿勢，雖然我沒有贏這場比賽，但我做這個姿勢的當下，讓我永生難忘。」

你怎麼看你們父子兩都是NBA球員？「在克里夫蘭我爸是籃壇傳奇，所以我備感壓力，從小在克里夫蘭長大，因為我的名字讓大家都知道我是我爸的兒子，所以我常被大家挑剔跟針對，因為我還不夠好，我又矮又不夠強，然後我就突然抽高，我長高之後我就突然變很強，球技大躍進。這個成長過程蠻辛苦的，但我很喜歡自己的名字，以後我有小孩的話，我希望沿用Larry Nance這個名字。」

你什麼時候開始快速長高？「當我在高二，我六呎高，當我高三的時候，我一年內長了7吋。」

你吃了些什麼，你做了什麼？「我吃了很多蔬菜像是花椰菜，但當時我還是沒有長高，是後來我才長高的。當時我爸6呎11吋，媽媽6呎2吋，我弟弟也已經6呎11吋，我是我家最矮的人。」

你最喜歡的食物是什麼？「我最喜歡吃壽司，每次我去邁阿密、洛杉磯，這種附近有水域的城市，我都會吃壽司，沙西米跟壽司都愛吃。」

比賽之前會吃什麼？沒比賽的時候吃什麼？「比賽的時候，我們很早開始訓練，早餐我會吃蛋捲裡面有火腿 蛋 起司，中餐我會吃白飯，沒有特別調味的嫩煎肌肉，我比賽前習慣空腹，比賽前會喝一個果昔 有藍莓 草莓 香蕉 還有不會讓你肌肉發炎的保健食品，讓我在比賽的時候比較舒服，但每次比賽結束之後我都快餓死，我比賽之後所有東西都吃，也吃宵夜。」

為何你在湖人穿7號？「因為我不能穿22號，那是一個退休球員的球號我不能拿，我選7號是因為是僅剩的球號，湖人隊有很多退休的球員的球號是不能拿的，所以只剩7號可以選。」

在2Ｋ遊戲裡你最常用什麼隊伍？「當然是克里夫蘭騎士，我都會把自己弄成得分後衛。」

在場的男士們是要打國泰NBA三對三比賽，他們都要跟台灣最強的球隊打球，你有打過三對三嗎？「我從來沒有打過三對三，但我很希望我有打過，因為在克理夫蘭沒有三對三的賽制，我希望我有機會打，但都是打五打五跟單挑。」

我們在座的同學想要一路打到冠軍，你有沒有什麼祕訣可以傳授的？「在三對三最重要的是你要有球權，要掌握到籃板球，裡面最高的同學一定要搶到籃板球，籃板球跟防守很重要。」

NBA近期就會回來你的想法是什麼？「我等不及了，我希望現場可以去看球賽，如果沒辦法去現場的話，我會在家看球，因為太久沒有籃球了。」

針對本季哪隊會贏得總冠軍，現場所有同學都回答湖人，不過蘭斯卻表示，我認為快艇會贏，雖然湖人有很棒的球員，但快艇有最好的團隊，快艇的整體素質是排名很高的，我覺得他們會贏所有的隊伍。」

有沒有什麼要鼓勵大家的？「在大家的生命中有很多起起伏伏跟挑戰，還有很多困難，重點不是發生了什麼事，而是你怎麼反應跟解決這些問題，如果沒有經歷這些，我也不會成為一個NBA球員，每次遇到困難或問題的時候，要想辦法把它變成讓你更好的動力，我大學的時候阿基里斯腱受傷，那時候我一直拼命的訓練其他肌肉，讓其他的部位可以cover我的傷，使我現在可以跳得更高，要接受挑戰想辦法成長！」

(中時 )