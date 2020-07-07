中市民營清潔公司的垃圾車張姓司機在2019年7月間晚間喝補藥酒後，清晨開垃圾車上路沿途清運垃圾，4時55分行經建國北路，撞死80歲賴姓老婦，他向警方自首，經酒測超標，並查出已是第4度酒駕肇事。台中地院依公共危險罪判他徒刑3年8月，可上訴。

45歲張男在7月13日晚間6時許在家中喝補藥酒，他稍休息後隔天凌晨2時30分就騎機車到上班地點，在3時許駕駛清潔公司的垃圾車，搭載許姓助理上路，沿途清運垃圾。

凌晨4時55分，張男駕駛垃圾車行經建國北路二段與柳川東路交叉路口時，未打方向燈就貿然左轉往柳川東路行駛，不慎撞倒過馬路的80歲賴姓老婦，張男兩人下車察看，發現老婦以倒臥血泊中。

許姓助理向警方報案、張男留在現場向前來處理的警方自首肇事，警方在5時35分許對張男進行酒測，酒精濃度達每公升0.32毫克，已明顯超標。警方追查出，張男在2012年、2015年及2019年間各因酒駕肇事被判拘役59日、2月及4月，這次已是第4度酒駕肇事。賴姓老婦經送醫急救，因頭、胸及腹部鈍挫傷，導致多重器官衰竭而死亡。

法官審酌張男已有3次酒後不能安全駕駛的前科累犯，但犯後坦承犯行，向警方自首，並與家屬以375萬元達成和解，老婦家屬同意尚未給付的25萬元，可延至2030年1月開始清償，除考量張男經濟壓力外，並以長達10年時間讓他有所警惕作用。全案仍可上訴。

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(中時 )