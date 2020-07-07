海軍司令部今(7日)上午召開記者會，再度針對陸戰隊膠舟翻覆造成2死1傷意外進行說明，陸戰隊副指揮官馬超群少將證實，陸戰隊操舟預演時，均有全程錄影，但強調膠舟翻覆原因與碰撞無關，目前影像已交由橋頭地檢署檢察官偵辦。根據海軍昨天公布調查結果，事發主要原因是因當時海上風速達13節（約4級風），導致後方湧浪推擠而翻覆。

陸戰隊99旅在漢光36號預演時突擊膠州翻覆意外調查結果出爐後，外界仍質疑膠舟翻覆過程仍有疑點，海軍參謀長郝以智特別再度還原現場解釋，當天7點47分兩艘LCU合字號抵達泊地，將突擊舟放入水中展開編隊，接著9艘突擊舟立刻展開編隊，預計8點發起搶灘登陸。但8點40分時，中平艦曾預警氣象變化，8點48分湧浪突然變大，才造成突擊舟翻覆。

但是馬超群強調，造成翻覆的湧浪是從右後側打來，官兵身上穿的救生衣與防彈背心全都正常，兩艇位置並沒有碰撞。而所有在海上的搜救兵力第一時間就過去搜救。

根據海軍調查，陸戰99旅2營6連官兵是在當日上午8點40分，以8艘突擊艇實施向岸突擊科目，在8點48分，大約距離岸邊160公尺處時，卻因為海象驟變、湧浪過大導致2艇翻覆，排除人為和機械因素。

根據調查，阿瑪勒．道卡度中士和陳志榮上士在9點10分左右，離岸20公尺處被岸上人員拖救上岸。至於上兵蔡博宇則是由S-70直升機搜索後，直到上午11點19分才在海面發現後，引導戒護艇在11點30分救援上岸。

孫常德表示，此次意外事故排除人為和機械因素，而環境部分，在事發時，海上風速達13節（約4級風），導致後方湧浪推擠而翻覆。

(中時電子報)