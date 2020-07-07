新冠肺炎疫情影響，「無薪假」三字再度成為勞工最怕遇到的惡夢。勞動部提醒，雇主要無薪假絕對不是靠一紙文書、或是中小主管的片面訊息，因為涉及勞動契約變更，所以必須要取得工會、勞資會議或是個別勞工同意，而且減少後的薪資不得低於基本工資，但在勞退部分，雇主必須要依照勞工的圓領薪資來提繳勞退、不得調降。

依勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，勞動部表示，實施無薪假以不超過3個月為原則，如有延長期間之必要，應重行徵得勞工同意。事業單位營運如已恢復正常或勞資雙方合意之實施期間屆滿，應即恢復勞工原有勞動條件。

勞動部指出，「在勞工保險則可維持原投保薪資或覈實申報調整」，也就是勞工實際所得薪資總額如有降低，事業單位如為保障勞工權益，可約定不調降勞保投保薪資，或是本覈實申報原則，填具投保薪資調整表並檢附相關證明，申報調降其勞保投保薪資，但最低不得低於基本工資，其調整均自申報之次月1日生效，且如採書面申報，並應於勞保、勞退合一薪調表註明「勞工退休金約定維持原提繳工資，不予調降」。

(工商 )