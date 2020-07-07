原相(3227)6月營收雙增，第二季營運受惠遊戲機出貨暢旺，市場給予樂觀預估，原相今股價飆漲，衝上200元大關，最高達210元，午盤後漲幅維持逾4.5%，原相目前日、周、月KD指標均呈現黃金交叉。

第二季全球新冠疫情衝上高峰，尤其集中在美國、歐洲等國家，帶動一波居家辦公、遠距教學的商機，且由於原相為任天堂遊戲機SWITC重要感測元件供應鏈，在疫情催化下，任天堂遊戲機上半年銷售暢旺，綑綁特定遊戲動物森友會套組更一度因為來不及出貨而停止預購，為原相營運加溫。

原相預估，上半年和NB、PC相關度高的有線無線滑鼠，出貨狀況不錯，今年上半年應該會比去年上半有明顯成長，預計第二季出貨會有個位數成長，更會比去年同期成長2~3成的成長，至於電競滑鼠，出貨會比第一季呈現減少雙位數，整體第二季滑鼠產品出貨會略減，幅度會小於5%，但仍較去年成長2成，至於遊戲機，第二季出貨不論是季成長或是年成長的幅度都上看3~4成，占比營收也會拉高到17~19%。

展望第三季，原相預計有安防、TWS等新品推出，但目前因為美國新冠肺炎恐有第二波的風險，故後續發展仍和疫情控制程度息息相關。

原相6月營收6.3億元，月增加6.64%、年增加29.04%，累計前6月營收34.97億元，年增加49.76%。

(時報資訊)