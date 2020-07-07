39歲的李小姐1個多月前剖腹產下女兒後，因傷口疼痛不敢下床，隔日上廁所後突然感覺頭暈，眼前一片昏黑，立刻感覺呼吸困難而倒地。因血氧濃度降到8成多，懷疑為肺栓塞，醫院緊急安排轉院，半小時內她的心跳就停止，所幸最終仍救回一命。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，根據台灣何時呢國產事故就紀念包，孕產婦肺部靜脈栓塞是僅次於羊水栓塞、產後大出血以外的重要死亡原因。2018年、2019年分別有5人因此死亡，且死亡人數有逐年增加的趨勢，原因在於台灣飲食西化造成肥胖人數增多，而高齡產婦這幾年也有上升的趨勢。

李小姐懷孕期間，為了給寶寶充足的營養，不惜攝取各種養分，直到體重突破100公斤。懷孕36周6天後，她誕下一個3620公克的女兒，因精疲力盡，在床上躺了一天，才在他人的攙扶下，下床活動。

隔日早晨，先生來陪李小姐如廁，上完廁所想穿褲子時，突然感到頭暈，感覺與過去貧血時的頭暈完全不同，2分鐘內她就癱軟在地。先生見狀後按下急救鈴，醫院的院長、護理人員立刻上前協助，發現她喘不過氣、呼吸困難，立刻給予氧氣罩輔助，檢查後發現血氧濃度掉到8成多，懷疑是肺栓塞而轉送馬偕醫院。

在頭暈後的半小時內，李小姐就失去心跳，但她一直都不知道自己差點死亡。李小姐的主治醫師、台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，像李小姐這樣的情況，通常會來的又快又急，沒有明顯前兆，且李小姐心跳停止、肺部兩邊都栓塞，死亡率高達5成，但她非常幸運地撐過生死關頭，生存了下來。

黃閔照表示，35歲以上、肥胖、長期臥床的產婦都是產後靜脈栓塞的高危險群，若血栓流到肺部會形成肺栓塞、流到腦部則會引起腦中風，建議產婦從生產前就開始穿彈力襪，避免雙腿因受壓過重、臥床而血液不流通，進而產生血栓。生產後也不要一直躺在床上，應儘早下床活動，才能將栓塞的風險減低。

(中時 )