立法院今舉行考試院長、副院長及考試委員同意權案公聽會，國民黨團推薦的世新大學兼任副教授桂宏誠質疑，考試院長被提名人黃榮村已經73歲，且沒有經歷國家考試，以黃榮村的「人權經歷」應該更適合擔任監察院長，並不是考試院長。民進黨立委范雲反駁，考試委員最重要是對考試制度是否公平正義，對於桂宏誠稱黃榮村不適任考試院長非常驚訝，也對國民黨推薦這樣的學者出席公聽會表達遺憾。

桂宏誠指出，這次被提名的考試院長被提名人黃榮村，已經73歲，如果他通過提名，將是30多年來接任考試院長年齡最高的人，且他也將是前考試院長邱創煥之後，唯一沒有經歷過國家考試的考試院長，這並不表示他不適任考試院長，而是他比較沒辦法體認國家考試對社會流動性以及這個制度所代表的勵志意義

桂宏誠也質疑考試委員被提名人何怡澄資格，桂宏誠認為，何怡澄以「學識豐富、特殊著作或發明」標準獲得提名，但何提出的16篇中文、3篇英文期刊論文中，只有1篇是獨自掛名，完全不適任考委被提名人。

針對政大財政系主任何怡澄遭質疑不適任考委一事，范雲以自身來自學術界回應，這些期刊論文符合學術屆最高標準，反質疑桂是政治學背景學者專家，是否「有讀過這些論文，有讀懂嗎？」否則怎麼知道沒有特殊的學術貢獻，桂宏誠的評議太過任意，不符合她對專家學者的期待，對此感到遺憾。

桂宏誠第二輪發言再度反駁范雲，強調雖然不是自己學術領域，但同一批學術資料中有一位共同作者黃振雄，學術貢獻更勝於何怡澄，相較之下過更具備考委資格。此外，咨文提到，凡是有特殊著作提名人，下面說明也有專業著作，事特殊著作不是專門著作，不符法律寫法。

至於黃榮村部分，桂宏誠說，這樣講或許對黃榮村有點不禮貌，但他認為，以其自傳提到的「人權經歷」，黃更適合擔任察院長，而不是考試院長。

(中時 )