因受新冠肺炎疫情影響，旅行社出現倒閉潮。對此，交通部長林佳龍表示，旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制，市場可藉疫情盤整、重新洗牌。林佳龍驚天話語又一發，讓網友痛批難怪當初為會輸給台中市長盧秀燕，連這種話都說得出來！

新冠肺炎疫情重挫旅遊業，導致旅行社出現倒閉潮，林佳龍7日與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲同台推銷北市雙層觀光巴士時表示，旅遊業要轉型，人助也要自助，需有退場機制，市場可經此次疫情盤整、重新洗牌，交通部就讓這過程平順進行。

林佳龍指出，相關旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制，市場可盤整、重新洗牌，交通部作為觀光主管機關，就讓這過程比較平順進行，再來就是退場機制，這是基於交通部評估後所做的決定。

對於林佳龍的言論，批踢踢網友無言表示，「大家知道為什麼他選輸盧了吧」、「越來越有柯的味道」、「這傢伙會落選真的就是自己太雷」、「連這種話都講出來」、「難怪選不上」、「勞基法修罰則時，怎麼不用這套說辭？說什麼罰太重怕企業倒閉，怎麼不是說淘汰沒競爭力的企業」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)