甜美主播陳尹柔任職民視期間，因拒簽競商條款被拔主播職，離職後更遭求償違約金21萬5000元。陳女今親自出庭，強調她只受訓過4、5次，每次不到1小時，卻要綁約3年，並不合理，且就她所知，有些同期受訓的主播也不用簽約，顯然不公平。

台大新聞研究所畢業的陳尹柔，2016年5月到民視擔任記者，2個月後就升任主播，卻因她不願簽下競商條款，被免除主播職。陳女同年8月辭職，民視另依違反雙方簽訂的《最低服務年限契約》，提告求償5倍薪資違約金共21萬5000元。

一審法官認為，民視未提出培訓陳女的課程、費用等證明，也未提供合理補償，不符《勞基法》最低服務年限的約定要件，雙方簽訂的《最低服務年限契約》應屬無效，判陳女免賠。

民視上訴後，二審法官今傳喚協助培訓的李姓女副理及簡姓導播。李女證稱，培訓新主播平均3、4週，會利用記者晚上7點半截稿後進行，時間視情況而定，通常不超過1小時，陳女表現算好的，印象中培訓期比平均還要短。

簡男則說，陳女還沒培訓前是不能上主播台的，必須由他們調整眼神、儀態，另因寫稿通是國語，陳女做台語主播，另要請台語老師協助轉換國、台語，糾正錯誤用語，印象中應該有訓練陳女12次以上。

陳尹柔最後說，她因為在大學就受過訓練，才能在2個月內當上熱門時段主播，實際上只受過4、5次訓，受訓時間都是在晚上下班後，甚至有2次在她休假日，她還得特別來上課，且跟她同期的另名主播沒有簽約，種種規定都讓她覺得不合理。

(中時 )