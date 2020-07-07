台中大安區農會是全台首家將自家蓄農結合開發產品的農會，產品多元化且符合產銷履歷，7日更推出全台第一罐國產黑芝麻肉鬆，凌晨將新鮮豬後腿剔除筋膜，以大火滾煮至軟爛後拆成細絲狀，再加入配料調味等共10小時製程，芝麻香氣撲鼻而來，一罐罐黑芝麻肉鬆令人垂涎三尺。

總幹事蔡建宗表示，西港農會是全台黑芝麻最大產地，之前合作研發黑芝麻香腸大受好評，再加碼開發新品國產黑芝麻肉鬆，讓消費者能有更多元選擇，這也是全台第一罐國產黑芝麻肉鬆產品。

大安區農會推出黑芝麻純肉豬肉鬆新品，可當零食吃。（陳淑娥攝）

蔡建宗指出，「黑芝麻肉鬆」百分百選用國產豬後腿肉，凌晨殺豬後先以人工剔除表面筋膜，以大火滾煮2.5小時至軟爛後拆成細絲狀，加入配料調味，經過3小時低溫長時間炒乾，讓後腿肉從細絲狀變成如棉花般蓬鬆狀，最後潑上葵花油炒酥，成了新鮮好吃純肉豬肉鬆。

在炒酥同時加入西港農會黑芝麻，芝麻香氣撲鼻而來，等待肉鬆冷卻的過程，用人工方式挑除硬塊，成了一罐罐色香味俱全的黑芝麻肉鬆。

大安區農會推出黑芝麻純肉豬肉鬆新品，可當零食吃。（陳淑娥攝）

大安區農會指出，黑芝麻純肉豬肉鬆不添加豆粉，純肉纖維口感酥脆，加上黑芝麻加持讓口感更加酥脆，不論當零嘴單吃或搭稀飯、配三明治食用都相當適合，一罐原價400元，現在特價只要229元。

大安區農會表示，西港區為國產胡麻重要產區，其生產面積數年來皆位居全國第一，栽種的胡麻品種以台南一號，具有油脂高、香味足等特性，多數產品使用黑芝麻多為進口，但無論是種植品種、口感、營養價值來講，國產黑芝麻都要比進口黑芝麻好，進口黑芝麻顏色黑如墨汁，國產黑芝麻顏色雖然也黑，但看起來更加自然，進口黑芝麻味道比較平淡，國產黑芝麻味道比較純正。

(中時 )