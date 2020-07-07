美國新冠肺炎疫情反撲，醫療資源吃緊，醫院有如地獄。

美國首席防疫專家佛奇直言，美國現在的新冠肺炎疫情狀況「真的不妙」。

由於過早解封，加上民眾報復性出遊，美國新冠肺炎疫情持續惡化，32個州感染率攀升，各地重現大批民眾湧入醫院畫面，美國首席防疫專家佛奇表示情況「真的不妙」，麻州傳染病專家瓦倫斯基（Rochelle Walensky）形容美國現在正處於「自由落體」狀態。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，就在過去一周半，美國新冠肺炎確診人數激增一倍，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今日中午，全美共超過293萬人染疫、13萬人病歿，至少32州新冠感染率仍較上一周增加，繼佛州邁阿密市長斯瓦瑞茲（Francis Suarez）坦言佛州不斷在超越自己的舊紀錄之後，位在休士頓的美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）也表示，「德州幾乎每天都在刷新自己的紀錄，成群民眾湧入醫院、湧入加護病房，我們真的不能再以這種速度繼續下去。」

不只是德州，他說民眾湧入醫院的景象也在佛州、亞利桑那州上演，另外還有墨西哥灣沿岸地區、上中西部區（Upper Midwest），以及田納西州。

麻州綜合醫院（MGH）傳染病主任醫師瓦倫斯基（Rochelle Walensky）將疫情又起歸咎於民眾報復性出遊，「你看到這個周末的影像，民眾要嘛是太天真，不知道自己的行為會影響其他人，要嘛就是直接忽視它。」他形容，美國現在的疫情狀態就像自由落體般失速，「我們現在正處在自由落體。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇昨（6）日與美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）在臉書的直播訪談中直言，美國現階段的疫情狀態「真的不太妙」（really not good），不過他強調，現在美國面臨的仍然是第一波疫情，「我們現在仍深陷第一波疫情之中，我會說，這不是新一波疫情，是建立在疫情基準線之上的感染激增、反撲。」

佛奇更拿美國和歐洲疫情相比，指出歐盟的疫情升溫後又回到基準線，美國則是從未回到基準線上，疫情升溫後，現在又持續激增，他說美國現在的狀況很「嚴重」，「必須立即處理。」

佛奇周一重申，美國面臨新冠反撲，主因在於太快解封。

(中時電子報)