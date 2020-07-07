台中市農業局長蔡精強（左）、保證責任台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合，稱讚茂谷柑產量高且品質佳，剛採收時甜中帶酸、香氣濃郁。（盧金足攝）

台中茂谷柑外銷900公噸，台中市長盧秀燕（中）今日在市政會議頒發感謝狀。（盧金足攝）

保證責任台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合受訪時，心繫外銷問題，希望也能擴展更多內銷市場。（盧金足攝）

保證責任台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合每年將台中茂谷柑外銷到國際，今年是第11年，代表她對台中茂谷柑的信心與肯定。（盧金足攝）

農民救星！台中市長盧秀燕7日特別表揚一名來自台東的農產品外銷推手，保證責任台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合，農業局與東勢區、石岡區農會及台灣農業合作社聯合社轄下保證責任台東縣果菜生產合作社共同努力，成功外銷900公噸台中茂谷柑至新加坡、馬來西亞、中國大陸及香港，在疫情衝擊下，外銷仍逆勢成長，讓世界看到台中水果的優異品質。

盧秀燕今日在於市政會議前特頒發感謝狀，感謝各界共同努力，除維持外銷量平衡國內供需，保住農民辛勞種植的成果。

沈百合表示，台中茂谷柑在口感、風味上都是最好的，每年她都會將台中茂谷柑外銷到國際，今年是第11年，代表她對台中茂谷柑的信心與肯定。

從台東不遠千里，相中台中茂谷柑的優勢，其實，沈百合本身為嘉義人，20年前遷居台東種植釋迦，因緣際會做起貿易生意，成為鳳梨釋迦外銷中國的主力貿易商，10多年前幫東勢茂谷柑外銷至大陸至今，帶動當年明正里茂谷柑的鼎盛時期，銷售成績與價錢獲果農信任，搏出好感情。

對於出口環境日益惡化，台中市農業局長蔡精強呼籲，果農及早做好蔬果品質及數量管控，市府也會提出分流配套，並提高茂谷柑冷藏比率等措施，盼解決外銷障礙。

蔡精強指出，台中茂谷柑栽培面積552公頃，年產量達1萬0711公噸，主要採收期在1至2月，今年氣候適宜，茂谷柑產量高且品質佳，剛採收時甜中帶酸、香氣濃郁，若以低溫保鮮至4、5月，甜度提高，風味更佳，尤其北半球4、5月是水果生產的空窗期，茂谷柑在市場受歡迎。

東勢明正里位處雪山山脈、大安溪旁，因日夜溫差大，孕育出肉質鮮紅、品質冠全台的茂谷柑，種植面積520餘公頃，年產量超過1萬公噸，外銷地區以中國為主，新加坡、馬來西亞及香港近年來也有出口。

蔡精強說，農聯社台東縣果菜生產合作社多年前發現，茂谷柑在一、二月剛採收時，酸度約1度，經攝氏3至5度冷藏兩個月後，酸度降至0.5至0.7度，當果品甜度12度、酸度0.7度時，恰是糖酸比口感最佳的黃金比例，香氣馥郁，吃起來風味更棒，保存期最長可到六月份，打破一般茂谷柑不耐冷藏的觀念，替東勢明正里茂谷成功拓展外銷市場。

相較一般貿易商多急於把收購的果品出貨求現，台東縣果菜生產合作社利用東勢區明正茂谷的特性，將果品冷藏兩個月，產銷期拉長，趕上大陸五月柑橘產季空窗期，又逢五一長假的消費旺季有利外銷，穩定的外銷有助平穩內銷價格。

大陸市場提供消費者享受好品質茂谷柑，產地農民受惠，在許多農產品面臨疫情風暴時，台中東勢茂谷柑果農卻能安穩度過，外銷逆勢成長。

蔡精強說，茂谷以冷藏退酸法低溫貯存兩個月後，甜度提高更好吃，農業局研擬比照此方式研擬配套方案，鼓勵農會及農民增加冷藏比率，採收後勿急著拋售，延長產銷期，逐量釋出，不僅穩定產地價格，消費者吃到風味最佳的茂谷，農政單位也不用為滯銷問題傷透腦筋，共創三贏。

東勢區農會總幹事田士欣說，茂谷柑成功外銷後價格翻近一倍，為台灣少數「有量又有價」的農產品。

石岡區農會總幹事張東海指出，茂谷柑是繼椪柑後再次成功外銷新加坡的柑橘類，台中茂谷柑風味濃郁、果肉多汁，是高品質柑橘的代名詞，與早已於國際市場打出名號的台中椪柑各有優點，讓國外消費者驚艷。

(中時 )