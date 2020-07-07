湖人老將霍華雖然支持籃網球星厄文的罷賽言論，但在經過深思熟慮之後，霍華仍決定參加復賽，但接下來本季剩餘的薪資都將全部捐給慈善機構，顯示自己並非是因為「顧三餐」而反悔參加復賽的。

霍華今天在接受《The Athletic》知名記者查拉尼亞的採訪時明確表示，決定參加31日(美國時間)開打的復賽，預計周四前往奧蘭多與球隊會合。本季剩下的薪水也將捐給他的非營利組織「Breathe Again」，關於呼吸疾病的慈善機構。薪資專家馬克思透露，霍華大約會捐出70萬美元金額。

霍華表示，「我必須對我的隊友、球迷、球隊和所有人履行合約義務，同時也我也要對我的家人負起應有的責任，所以我會回到球隊繼續比賽，但也將持續先前做的事情(黑人平權運動)，以確保往後不會再發生憾事。」

霍華緊接著說，「雖然復賽是閉門進行，但我在復賽後所得的薪水仍將用於社區慈善事業，NBA停賽期間我們正在制定一項計畫，這項計畫有助於幫助年輕人對於未來充滿希望和信心，我將對此全心全意地付出一切。」

厄文先前呼籲罷賽，湖人球星布雷德利以及霍華都是死忠支持者，布雷德利以陪伴家人為由決定退出復賽，而重要老臣霍華最終決定參加，這對於過去62場比賽場均7.5分、7.4籃板、1.2阻攻的霍華而言，湖人無疑更加軍心穩定，繼續朝向奪冠目標邁進。

(中時 )