存放紙風車劇團及綠光劇團道具布景的風之藝術工作室日前發生火劫，至今災後一個月，今(7)日經文化部長李永得牽線，也成功與高雄銀行以1％利率貸款周轉金新台幣5千萬。紙風車劇團創辦人李永豐表示，劇團帳戶已所剩無幾，這筆錢非常重要，能支撐劇團活下去，幫助團隊將道具布景一件件做回來。

李永豐表示，紙風車是文教公益組織，加上銀行在沒有不動產下，較難貸款給劇團，此回能得到「媒人」李永得牽線及高雄銀行董事長朱潤逢幫助，非常感恩，且災後這段期間不只高雄銀行願意伸出援手，不少銀行也曾表示願意給予幫助，「台灣很美的地方是人會互相幫忙，紙風車和綠光有機會更要奉獻社會。」

紙風車長年致力於下鄉演出，將戲劇帶到孩童面前，平日便有開設小額捐款帳戶，讓認同下鄉演出的民眾自行支持計畫。李永豐表示，火災過後外界湧入小額捐款已高達1千多萬，董事會便決議不另設專戶募款，「如果繼續募款可能會有上億金額，不是我們矯情，而是我們覺得人要有同理心，我們長期去偏鄉演出是不用錢的，如果支持紙風車的理念，大家也可以捐款當地弱勢團隊，尤其疫情期間，很多弱勢團體都捐款不足。」

李永豐表示，堅持靠自己的力量站起來，也是希望讓大家看到表演藝術工作者絕對可以衣食無憂，能靠自己能力養活自己，期待大眾能利用振興三倍券及即將發放的藝Fun券在下半年買票看戲，支持劇場工作者。

李永得則表示，6月6號發生火災後，便收到朱潤逢表達願意幫忙紙風車的簡訊，6月7號拜訪紙風車團隊時，便秀出簡訊，讓紙風車與高雄銀行自行去討論後續事宜。而未來如何讓藝文團隊能更方便的向銀行申請資金，文化部會繼續努力。

朱潤逢表示，最初接觸紙風車表演是他在台企銀服務期間，「我去看他們的表演，覺得這劇團真是不簡單，可以為兒童藝術不遺餘力，縮減城鄉差距。希望能為他們盡一點公益，也幫助台灣孩童。」

(中時 )