屏東縣近期為了崁頂鄉長補選屢上媒體版面，但放眼2022年屏東縣長選舉，民進黨立委已卯足全力勤走基層；地方早盛傳立委蘇震清、莊瑞雄、周春米和鍾佳濱等人都志在必得，各立委也以加開服務處、推胖卡車深入鄉間等方式，極力爭取屏東民眾支持，未來黨內初選勢必精彩萬分。

除了一般媒體曝光，屏東縣選舉更重視要「見到人」，因此幾位有志參選縣長者最近頻以不同方式，展現深耕基層的誠意。蘇震清除了每天搭高鐵上台北，親自與各部會官員協調地方陳情案，再趕回地方實地會勘，讓民眾感受他的辦事效率外，近期也在里港鄉加開服務處，展現「服務不分屏南屏北」的願景。

蘇震清雖然常一臉嚴肅，不熟他的人會覺得難以親近，但私底下，蘇震清講話風趣幽默，有時妙語如珠，逗得在場聽眾笑聲連連，這也是他從年輕當兵以來的一貫風格。據了解，作為總統府秘書長蘇嘉全的姪子，蘇震清不認為在未來進取縣長之戰中有特別優勢，直言就是全力拚。最近蘇震清臉書經營面向朝多元發展，希望讓民眾看到不一樣的他。

從當議員時期，媒體曝光就極高的莊瑞雄，相較於其他立委，知名度較廣為民眾所知。尤其莊瑞雄口才犀利，不管在國會殿堂或政論節目，只要一開口，見解、論述都讓人印象深刻。據了解，有律師底子的莊瑞雄，為屏東長遠的建設發展，不只勤走基層了解民意，這幾年同時在台大攻讀碩博班，希望讓屏東在綠色執政的基礎下，進一步突破農業縣區的發展瓶頸，並爭取更多醫療交通建設。

莊瑞雄的人格特質就是好相處，不管在國會或屏東地方，都讓民眾感覺易於親近。勤走地方時，三不五時跟民眾牽著手話家常；要不然就是邊跑行程，隨手就幫忙店家煮麵、打包，讓周遭民眾笑開懷。有時候，莊瑞雄還會幫忙農民採收作物，令人印象深刻。讓莊瑞雄團隊助理最為敬佩的，就是老闆一年365天體力充沛，從凌晨四點起床，在屏東選區從早到晚拜訪，直到深夜時分才休息，但天一亮又是繼續拚行程。

地方盛傳屏東縣長潘孟安有意交棒的對象周春米，或許在服務案件，以及接地氣行程的起步略輸上述兩位男立委，但周春米對於屏東的熱情並不輸任何人，只要結束立法院事務，再晚她也一定趕回屏東，準備隔日拚行程。為了彌補知名度的劣勢，周春米團隊近期準備一台「粉色胖卡」，車上還會提供爆米花給鄉親，希望能快速吸引人氣急起直追。

法官、律師出身的周春米，被民進黨列入不分區名單後，順利進入立法院。據了解，以周春米的學經歷條件，原以為會往中央政務官發展，意外的是她卻選擇「撩下去」準備拚黨內初選。周春米的選擇跟潘孟安的鼓勵有很大的關係，潘擔任立委時常跟助理閒聊，他最大的夢想就是「政治職位做到立委就好，退休後買塊農地享樂」，結果在幕僚鼓勵下，卻愈做愈好還拚到縣長，主打「我屏東、我驕傲」更獲得屏東民眾的肯定。

過去曾擔任過屏東縣副縣長的鍾佳濱，學生時代就參與民主運動，頗有名氣，因此從政之路算出道早。鍾佳濱分析事情邏輯清楚，口條也不錯，對媒體的提問，也都盡可能完整詳細說明，爲黨團立場辯護更是不遺餘力；但可能是長期擔任幕僚、副手的關係，做事比較謹慎，因此地方上常傳出他「人緣」有待加強的建議。但實際上，跟鍾佳濱接觸過的人，對其評價並不差，國會辦公室也樂於和媒體往來，並時常分享屏東特產，行銷屏東。

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(中時電子報)