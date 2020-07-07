隨著全大陸各地平均工資陸續出爐，從未來的收入角度看，統計截至7月6日，已有26個省（市、自治區）公佈2019年城鎮單位就業人員年平均工資。其中在城鎮非私營單位中，以北京、上海、天津3城市的平均薪資最高，2019年均薪資在10萬元（人民幣，下同）以上；在城鎮私營單位中，居前三的則是北京、上海、廣東，去年年均薪資在6.2萬元以上。

若從行業來觀察的話，IT行業已連續4年雄踞行業榜首，2019年年均工資已超16萬元。過去曾經頗具「錢」途的金融業，則被科學研究和技術服務業反超，年均薪資躍居行業第2的13.3萬元，金融業則為13.1萬元。

據《21世紀經濟報導》指出，在大陸四大一線城市中，城鎮單位就業人員年平均工資的座次是北京、上海、深圳、廣州。以非私營單位為例，2019年北京年均工資超16.6萬元，上海超14.9萬元，深廣相差不多在12萬元上下。

至於平均工資較低的行業，大陸各地則呈現相對一致的趨勢。2019年，全大陸年平均工資最低的三個行業分別是農林牧漁業3萬9340元；住宿和餐飲業5萬346元；居民服務、修理和其他服務業6萬232元，分別只有全大陸平均水準的43％、56％和67％。

(旺報 )