受新冠肺炎疫情影響，衝擊國內各項產業，也改變民眾消費習慣，除了食物甚至連看房都能線上完成，最近疫情趨緩，彰化就有房仲業者為搶客，推出賞屋送「LV」的活動，只要來店賞屋就送要價80元，素有「冰棒界LV」稱號的埔心金蜜芒果冰棒，維瓦第專案經理郭育菘表示，一來吸引民眾賞屋，二來也支持在地農民，一起度過疫情寒冬。
郭育菘表示，集團因應疫情，也有推出線上看屋，但近日疫情趨緩，還是希望民眾能夠到現場，眼見為憑，感受一下從裡到外的細膩設想，因此推出活動，希望吸引民眾走出戶外，到現場看房。
郭育菘表示，維瓦第是彰化在地建商，除了在地蓋好房，也用行動支持在地農民，讓民眾在賞屋時，能品嘗埔心在地的金蜜芒果冰棒，農民辛苦栽種後，將整顆香甜芒果急速冷凍，與維瓦第不惜成本，真材實料的造屋精神不謀而合。
埔心鄉農會總幹事張旗聞說，感謝維瓦第郭老闆支持在地農民，讓建築業與農業有機會結合一起推銷，埔心金蜜芒果冰棒，是直接將芒果急凍處裡，整支冰棒都能吃到天然果肉，民眾在炎炎夏日賞屋，能吃上芒果冰棒消暑，歡迎民眾到現場嚐鮮，送完為止。
(中時 )
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