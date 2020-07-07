華爾街著名經濟學家Gary Shilling警告，美股可能會出現與大蕭條時期類似的大幅暴跌。由於投資人意識到經濟從新冠肺炎疫情衝恢復可能需要比預期還長的時間，因此預期明年股市可能會大跌30%~40%。

外媒報導，由於新冠肺炎疫情爆發，標普500指數在2月和3月初暴跌，迫使大量企業關閉及裁員。不過，投資人對於經濟重啟看法樂觀，加上政府經濟刺激措施加持，該指數自3月中以來已經反彈約40%。

Gary Shilling指出，目前標普500指數的反彈類似於1929年的反彈，當時股市在最初崩盤後出現回升，他警告，歷史可能會再度重演，標普500恐怕會再次暴跌，就像1930年代的大蕭條。「股市非常像1929年那次反彈，人們堅信病毒會得到控制，並樂觀預期貨幣和財政刺激措施將重振經濟」，他說道。

Gary Shilling提醒，新冠肺炎疫情將迫使消費者在未來數年間對支出抱持更謹慎的態度。

(中時電子報)