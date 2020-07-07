台南市議會民進黨團表示，該黨團並非不支持幼兒園應裝設監視錄影設備，係因議員各有各的意見，無法形成共識，才建議先退回法案，等下次臨時會再專案討論。（洪榮志攝）

台南市頻傳幼兒園虐童事件，但市府制定兒少保護自治條例送交議會審議時，原本規定幼兒園應裝設監視錄影設備，又提案修正刪除；此案不僅在議會法規委員會審查時，由於沒有共識將3種版本修正案送大會討論，7日二三讀時，在多個幼教相關團體動員到場關切下，議員們又因意見分歧，最後議長郭信良裁定暫緩審查先退回，待下次會期再專案討論。

會後，議會民進黨團表示，該黨團並非不支持幼兒園應裝設監視錄影設備，係因議員各有各的意見，無法形成共識，才建議先退回法案，等下次臨時會再專案討論。黨團還說，已指派蔡旺銓、呂維胤、沈家鳳等3位議員，擔任該法案研討工作的召集人，希望成員們能充分討論、形成共識。

市府社會局制定《台南市兒童及少年保護自治條例》草案送請議會定期會審議後，因草案中第10條的「幼兒園是否應裝設監視錄影設備」引發爭議，又提修正案要求刪除該條文。

不過，此一修正案在法規委員會審議時，卻引發議員們不同的意見，有人主張幼兒園也應要求裝設錄影設備，有人則反對，一直無法達成共識，最後將穎艾達利、沈家鳳等議員提出的修正版本，併市府修正案等3版一併送大會討論。

議會7日舉行二讀會時，台南市多個幼教相關團體均動員會員出席關切此案，部分幼教團體更坦言，如今已經快招不到老師了，一旦要求幼兒園應裝設監視錄影設備，恐怕更讓經營雪上加霜。

議員林燕祝、穎艾達利都認為，要求幼兒園裝設監視錄影設備，只是為了避免虐童事件發生時，可以保全證據，不會違反人權，也不會影響師生關係。

議員蔡育輝主張刪除條文，並強調，目前全台各縣市均無要求幼兒園裝設監視錄影設備，中央也沒有立法要求，此事應循序漸進，先改善老師的待遇再說。

議員許又仁則提出動議，建請社會局召開公聽會，並邀請4大家長團體參加，當下並不適合處理此修正案；議員邱莉莉也支持退回法案，等下次臨時會再專案討論、聯席審查，但不需召開公聽會。

市長黃偉哲強調，此事社會上已經討論很多，不只是台南市的問題，更是全國性的問題，立法院也爭執吵了很久，但都沒有一個定案；面對此一爭議，市府會尊重議會的決定，只要議會決定納入這個條文，就依法辦理，議會決定不納入，還是會加強稽查以保護幼兒的受教權。

(中時 )