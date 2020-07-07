立法院長游錫堃5日出席國際中醫藥學術論壇時，在會議中提議將「中醫」改成「台醫」的想法，立刻掀起各界熱議。對此，資深媒體人韋安諷刺表示，游錫堃以為很接地氣和政治正確，不過只證明自己是個找不到著力點，過氣的政治巨嬰。他說老天王時不我與，以後還會不時丟槍，拉低民進黨支持度。
中醫師公會全國聯合會日前舉辦第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇，受邀的立法院長游錫堃致詞時表示，現在全世界只有台灣稱為「中醫」，認為應該改叫做「台醫」、「台藥」，叫漢藥也不錯。這番言論引發議論，對此，中醫師公會緊急發聲明並指出，中醫中藥有歷史價值，說要改台醫是誤會一場。
對此，韋安在臉書指出，把中醫改成台醫，能提升國家安全？建立人民自信？增加一個就業機會？刺激一絲經濟增長？他諷刺表示，游錫堃以為很接地氣和政治正確，不過只證明自己是個找不到著力點，過氣的政治巨嬰。
韋安直言，上次「報案」搞得風風雨雨，「老天王」時不我與，以後還會不時丟槍，拉低民進黨支持度。
文章來源：韋安臉書
(中時電子報)
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