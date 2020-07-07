網友po文「賠慘了」？嘉義勞斯萊斯車主曝光 霸氣 回應 14:092020/07/07 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網友po文意外釣出車主霸氣回應。（翻攝照片／張亦惠嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5日晚間中興路靠近高鐵大道發生一起摩托車與白色勞斯萊斯擦撞的車禍，勞斯萊斯左前輪板金上方明顯凹陷，路人拍下照片後上傳臉書社團「嘉義市大小事」並註解「賠慘了」，沒想到卻意外釣出車主、本土劇女星陳小菁的先生林佐岳霸氣回應「我的車有全險，人沒事最重要」。 據了解，林佐岳4日與家人到嘉義拜訪好友前立委林國慶，並到太平雲梯等地遊玩，5日晚上準備回程時發生意外，幸雙方皆平安，林佐岳在臉書留言後引來網友按讚並稱讚林是善良又大器的老闆。 (中時 ) #勞斯萊斯 #萊斯 #意外 #車主 #臉書 也許您會感興趣 社會熱門新聞 勞斯萊斯嗆女大生假碰瓷：給妳1萬夠不夠！媽強勢反擊公布畫面 - 社會 不爽被擦撞 馬尾賓士大叔竟駛入機車道追撞單車少年 - 社會 就是他？全程護駕露黑森林假coser女 黑衣男身分曝光 - 社會 黑森林假Coser女做完筆錄露面！身穿碎花裙戴口罩嬌喊：辛苦了 - 社會 假Coser女「掀裙露黑森林」慘了... 女子現身到案說明 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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