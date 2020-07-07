5日晚間中興路靠近高鐵大道發生一起摩托車與白色勞斯萊斯擦撞的車禍，勞斯萊斯左前輪板金上方明顯凹陷，路人拍下照片後上傳臉書社團「嘉義市大小事」並註解「賠慘了」，沒想到卻意外釣出車主、本土劇女星陳小菁的先生林佐岳霸氣回應「我的車有全險，人沒事最重要」。

據了解，林佐岳4日與家人到嘉義拜訪好友前立委林國慶，並到太平雲梯等地遊玩，5日晚上準備回程時發生意外，幸雙方皆平安，林佐岳在臉書留言後引來網友按讚並稱讚林是善良又大器的老闆。

(中時 )