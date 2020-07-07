7月初英國《銀行家》公佈全球銀行1000強，大陸商業銀行入榜家數達143家，較2019年增長7家，在總排名中僅少於美國的184家。這143家陸銀合計擁有24兆美元的存款和18兆美元的貸款，而入圍1000強的銀行資產規模總額占全球銀行業的24.6％，稅前利潤占比為28.5％。

據大陸《證券時報》報導，該榜單顯示國有六大行中共有4家連續3年蟬聯排名前4位。其中工商銀行位居榜首，第2至第4位則分別為建設銀行、農業銀行和中國銀行。此外，交通銀行排名第11位，中國郵儲銀行排名第22位。

在全球銀行1000強榜單排名最為靠前的10家陸資銀行中，除了國有六大行外，還有包括4家股份制銀行，分別為招商銀行、浦發銀行、興業銀行和民生銀行。同時這幾家述股份行在榜單排名也都較去年有不同程度的提升。

另外也有不少大陸城商行、農商行等中小型地方銀行均入選該榜單。其中城商行排名前3分別為北京銀行、上海銀行、江蘇銀行；農商行排名前3則為重慶農商銀行、上海農商銀行、廣州農商銀行。

(旺報 )