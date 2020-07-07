凱擘大寬頻不僅提供家庭影像服務內容服務，更要迎接時代潮流，持續轉型以網路服務為止主的科技公司。今（7）日凱擘大關心宣布推出HomeSecurity AI店家防護服務，要讓小型商家不需要花費高額費用，就能享有內建AI技術的防護系統，彷彿為店家輕鬆部署24小時保全，營業/非營業時段店家防護都能一步到位。

凱擘大寬頻董事長鄭俊卿指出，當前台灣有線電視訂戶已經下滑到490萬戶左右，且每年以2%左右速度持續下滑。因此凱擘大寬頻知道數位轉型是必須，且自2019年開始就啟動轉型為提供網路服務的科技公司。且從公司內部開始啟動行動化的組織變革，由內到外全面轉型，預備迎接全新數位時代的到來。先前的AI數位機上盒還有與台灣大哥大共同銷售的Google Nest mini智慧音箱，都是他們推動智慧家庭的佈局重點，銷售的情況相當良好，都超越十萬個。且將固網與行動上網合併銷售的「好速成雙」專案，每個月都有兩位數的成長，固網用戶在今年六月達到84萬，計畫到2020年底達到90萬目標、2021年底達到100萬用戶的目標，成為推動智慧家庭的最好基礎。

面對有線電視訂戶下滑的趨勢，NCC陳耀祥主委也指出NCC需要面對產業轉型的需要調整法規，適性而為。而台灣大哥大總經理林之晨則表示凱擘大寬頻推出的HomeSecurity AI店家防護服務，是一大里程碑，不僅對凱擘很重要，對於監控產業也將帶來大幅影響。過往監控產業的攝影機大多只有蒐證而沒有即時監控的功能，且過往的服務還經常提供錯誤的警示，反倒對用戶帶來困擾。這一切，HomeSecurity AI店家防護服務所整合的服務，都能完整解決用戶痛點，並且藉由整合新創公司的服務，進一步將台灣在地新創的技術推廣出去。

凱擘大寬頻推出HomeSecurity AI店家防護服務。（黃慧雯攝）

凱擘大寬頻推出的HomeSecurity AI店家防護服務，整合AI人工智慧、數位影系監控、竊盜損失補償等方案內容，全方位帶給小型店家全天候的防護。HomeSecurity AI店家防護服務整合新創公司盾心科技（Umbo CV）的AI影像辨識技術，運用人型識別判定人為入侵，降低錯誤告警（false alarm）機率，偵測到異常就會啟動主動告警功能，透過電話、簡訊、App推播通知通報緊急聯絡人。店家的NVR主機可以儲存30天錄影影像，事件發生當下還可以透過手機快速查看事件當下的錄影畫面，協助店家了解事發狀況。若因異常入侵導致設備損壞、貨物遭竊等，也可以申請每年最高36萬的竊盜損失補償，這部分凱擘將會與集團夥伴富邦產險合作。

凱擘大寬頻的HomeSecurity AI店家防護服務，運用了原本凱擘大寬頻的專線專用電路，提供高畫質監控影像傳輸，營業或非營業時間都能提供店家安心防護。HomeSecurity AI店家防護服務服務提供月付NT$999的價格，提供店家安全解決方案一通電話就能到府安裝，並且提供24小時客服，能及時解決使用上的困擾，讓HomeSecurity AI店家防護服務能提供店家全年無休的防護。

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