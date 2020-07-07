有關3日陸戰隊聯興演習預演覆舟意外，海軍官員指出，突擊艇沒有碰撞，先後差1分鐘，都有錄影，交給檢方。

此外，海軍參諜長敖以智今在國防部例行記者會表示，突擊艇是7時47分就由LUC兩艘任務艇開始放到水裡，不是8點40分才放。他說，7點47分已經做編隊，8點準備搶灘登陸，8點48分湧浪變大，這時突擊艇已進行任務1小時了。外傳小艇剛放下水後，8點48分湧浪變大，8分鐘就有湧，為什麼還繼續。

海軍官員說，翻覆後每個成員都以自救為主，受到海浪、湧流影響會把他們往岸邊或按照海流帶領，很難去判讀，後續檢方會一一訊問還原現場。

至於輕生楊生少校校電腦是否開著，打精進報告，教準部官員說，現場是封鎖的，等到家屬會同檢警進入肇事地點，勘查結果沒有媒體所報導寢室內的電腦，但找不到遺書，所以家屬提出質疑，到了辦公室打開電腦，裡面檢察官會同家屬一同勘驗，沒有遺書資料、也沒有媒體報導進進方案，電腦也沒被扣押。

另針對吳怡農昨日在臉書批評國軍的首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」？敖以智7日也在例行記者會上回應，海軍陸戰隊特性與任務不同，他尊重吳怡農見解，在本島防衛作戰方面，兩棲戰力不能廢，國軍也必須持續進行這項訓練。

(中時 )